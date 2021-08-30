2021/08/30 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد نزار الخير الله، الاثنين، ان المشاريع الأساسية التي تم تداولها في قمة بغداد تتعلق بالطاقة، و ان المؤتمر كان يركز على البعد الاقتصادي.

وذكر الخير الله في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (30 آب 2021)، ان "مخرجات مؤتمر بغداد لطرح مشروعات محددة هي القضية الأساسية"، مؤكدا ان "المشاريع الأساسية التي تم الحديث بخصوصها في قمة بغداد تتعلق بالطاقة".

واضاف، ان "العراق استطاع ان يحقق من خلال قمة بغداد مد جسور الاستفادة في مجال الاقتصاد، حيث كان يركز على البعد الاقتصادي"، لافتا الى ان "الثقة هي من ميزت قمة بغداد، والقمة كانت فرصة غير معقولة للقاءات الثنائية".

واوضح الخير الله، ان "المبادرة للعراق في الاجتماعات واعداد اللقاءات اللاحقة لمؤتمر بغداد، وقسم من الدول أبدت رغبتها في الدخول للاستثمار والمشاريع"، مبينا ان "العراق بحاجة آلى رؤية جديدة خاصة في الاصلاح الاقتصادي".

واشار الى ان "القضية الأساسية لدى فرنسا في محاربة الارهاب وهي جزء من التحالف الدولي"، مضيفا انه "تم طرح القضية السورية مع الكثير من الدول".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن المشروع الاساسي من اقامة 'قمة بغداد'.. تعرف على تفاصيله) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن المشروع الاساسي من اقامة 'قمة بغداد'.. تعرف على تفاصيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).