"الاستثمار" العراقية: مشروع الرفيل السكني بمحيط مطار بغداد "حقيقة وليس خيالاً"

2021/08/30 | 23:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت هيئة الاستثمار الوطنية في العراق، اليوم الاثنين، أن مشروع الرفيل السكني في محيط مطار بغداد الدولي حقيقة وليس خيالا وسينجز بأيادٍ عراقية.وكشفت رئيس هيئة الاستثمار سها النجار، عن إنهاء المسح الخاص بتحديد أراض المشروع خلال 10 أيام، مع …

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