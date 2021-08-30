طيران الجيش يدمر عجلة بداخلها 3 من عصابات داعش في الأنبار

2021/08/30 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إصابة 3 من عصابات داعش الارهابية بضربة جوية في محافظة الأنبار.وقال اللواء رسول في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "طيران الجيش تمكن من تدمير عجلة نوع "بيك اب" واصابة ثلاثة عناصر من عصابات ‫داعش‬ الإرهابية كانوا بداخلها، وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ‫الانبار"‬.

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