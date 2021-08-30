تفاصيل حكم ’الحبس البسيط’ بحق نائب في البرلمان العراقي (وثائق)

2021/08/30 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، الحكم على النائب يونادم كنا بالحبس 6 اشهر مع إيقاف التنفيذ.

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وبحسب وثائق حصل عليها "ناس" (30 اب 2021)، فان "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكمت بالحبس البسيط ستة اشهر وفق المادة 19/ خامساً من قانون هيئة النزاهة".

واشارت الوثائق الى ان "المدان لم يسبق الحكم عليه سابقاً عن جريمة اخرى وان ظروف الجريمة وظروف المدان بماضيه ولديه عائلة..



قررت المحكمة إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات والتعهد بحسن السلوك".

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