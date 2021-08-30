مرشحة عن الفتح تدعو الى ارجاع سعر الدولار واستقطاب الايدي العاملة

2021/08/30 | 23:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت مديحة المكصوصي، المرشحة عن تحالف الفتح، اليوم الاثنين، الى ارجاع سعر الدولار الى وضعه الطبيعي وفتح المصانع واستقطاب الايدي العاملة.وقالت المكصوصي في حصاد الايام ان “من اجل تقوية الاقتصاد يجب تفعيل الصناعة وتشجيع المنتج الوطني والزراعة”، مبينة انه “لم يُعط المجال للاقتصاد الوطني لعمل ملف ومشاركة الحكومات”.واضافت “الروتين اخر العمل كثيرا […]

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