2021/08/30 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي 5 عمال بناء مصرعهم وأصيب اثنان آخران في ولاية مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث سقطت عليهم رافعة تحمل قضبان حديد التسليح في موقع لأعمال الطرق.

وقالت مديرة إدارة الحماية المدنية والإطفاء في بلدية ايكاتيبيك فيكتوريا أرياغا: “الرافعة كانت تقوم بتحميل التركيبات الحديدية، ولسبب ما تبين أنها كانت محملة أكثر من اللازم..



الرافعة سقطت على 5 عمال ماتوا للأسف، وأصيب شخصان آخران بجروح”.

وأشارت إلى أن المأساة وقعت أثناء بناء جسر علوي على الطريق الذي يربط الطريق السريع من بلديات تيكسكوكو إلى ليتشيريا في غرب المكسيك.

وأوضحت أن العمال كانوا يقومون بتركيب حديد التسليح بطول 30 مترا للهيكل الداعم لجسر الطريق.

ويتم تنفيذ أعمال البناء من قبل حكومة ولاية المكسيك، التي قامت بتصميم المسار لتسهيل الوصول إلى المطار الدولي قيد الإنشاء في قاعدة سانتا لوسيا العسكرية.

التالي

منذ 3 ساعات

مجلس الأمن يمدد مهمة “اليونيفيل” في لبنان

منذ 3 ساعات

كوريا الجنوبية..



محكوم قيد الإقامة الجبرية يقتل امرأتين

منذ 4 ساعات

دولة عربية تضيف عقارا استخدمه ترامب في علاج مصابي كورونا

منذ 5 ساعات

مخاوف من كارثة في دولة عربية بسبب كورونا

منذ 5 ساعات

الإعصار “إيدا” يفقد عنفوانه وفيضانات متوقعة في لويزيانا

منذ 6 ساعات

مؤشرا البورصة الأمريكية يصعدان إلى أعلى مستوى على الإطلاق

منذ 6 ساعات

قتلى بانفجار في لبنان

منذ 8 ساعات

عون يحذر الجيش والأمن من زعزعة الإرهاب لاستقرار لبنان

منذ 8 ساعات

أنباء عن مقتل 10 مدنيين في هجوم أمريكي بكابول

منذ 8 ساعات

القبض على جامعة تبرعات لداعش في ألمانيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك.. مصرع 5 عمال بناء بسقوط رافعة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك.. مصرع 5 عمال بناء بسقوط رافعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).