انفجار يهز مخيماً للنازحين الايزيديين في مدينة زاخو العراقية

2021/08/30 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

هز انفجار قوي، اليوم الاثنين، مخيم قاديا للنازحين الايزيديين في مدينة زاخو.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاحصائية الاولية تشير إلى وفاة طفلين واصابات أكثر من 5 أشخاص، فضلا عن احتراق خمسة كرفانات".

واوضح، انه "لم يعرف لحد الان مصدر واسباب التفجير".

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