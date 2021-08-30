كركوك تعلن وصول 5 مليارات دينار لتعويض ضحايا الإرهاب

2021/08/30 | 23:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الاثنين، وصول 5 مليارات دينار ضمن مبالغ تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية.وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “محافظة كركوك تسلمت اليوم أجزاء من التعويضات ضمن وجبة وصلت للمحافظة بقيمة 5 مليارات دينار”.وأضاف، أن “هذه التعويضات للمعاملات التي قدمت في السنوات الماضية من العام …

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