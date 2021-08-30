مجلس الامن يدعو طالبان لضمان الخروج الامن للافغان والاجانب

2021/08/30 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا مجلس الأمن الدولي حركة طالبان إلى ضمان الخروج الآمن للأفغان والمواطنين الأجانب.ودعا المجلس لتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية.وصوت على القرار 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت./انتهى3

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