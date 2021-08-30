الحكيم يؤكد اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2021/08/30 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد .وقال الحكيم في ملتقى الرافدين2021 : لا يمكن ان ينظر للامن الانتخابي من زاوية واحدة فهنالك ناشطون لا يشعرون بالامن على انفسهم , مضيفا نشد على من يسعى لملاحقة من يحاول تزوير الانتخابات ".واضاف الحكيم: لا شك الاوضاع في العراق ليست مثالية، حمل السلاح والجيوش الالكترونية للتأثير على العملية الانتخابية تفقد المصداقية , ".واوضح:"ان الصوت الحرام كالمال الحرام وهو ايضا من السحت والكثير من القوى السابقة لم تستفد من الاصوات التي كسبتها بصورة غير مشروعة ".وتابع :"نراهن على ثقة شعبنا ونضجه وهم يميزون من يستغل امكانيات الدولة للضغط للتصويت لهم ,مضيفا ان القوى التي تذهب لتستغل امكانيات الدولة تشعر بالضعف ".وبين ان,العراق حيث ما مال يغير في عدّادات التوازنات الاقليمية ,مضيفا ان قوة العراق في ان لا يكون منحازا وان يكون على علاقة طيبة مع الجميع لا ان يعادي الجميع ".واكد ن ,العراق اكبر من يكون منحازاً لأحد، والمفتاح السحري لاستقراره ان يكون تابعاً لنفسه"./انتهى2

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