العراق: انفجار في منزل مسؤول يوقع قتلى وجرحى

2021/08/30 | 23:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل ان ار تي، ان انفجار عبوة ناسفة في منزل احد افراد القوات الامنية اسفر عن مقتل شخصين واصابة شخص ثالث.

وذكر المراسل ان الانفجار وقع في منزل احد افراد القوات الامنية في مخيم (قاديا)، اسفر عن مقتل طفلين واصابة صاحب المنزل بجروح.

واضاف، ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الانفجار حدث في الساعة العاشرة مساء"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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