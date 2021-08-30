2021/08/30 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الجيش الأميركي يستكمل انسحابه من أفغانستان » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 23:45

واع/

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