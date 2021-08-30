الكاظمي يبارك لرياضيين عراقيين اثنين حصلا على ميداليتين في بارالمبياد طوكيو

2021/08/30 | 23:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، البطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون إنجازهما الوطني بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو.

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وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (30 اب 2021)، "أُبارك للبطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون إنجازهما الوطني بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو، متحدين الصعاب والظروف؛ للوصول إلى الهدف، وذلك هو جوهر العراقي، وأُحيي بقية أبطالنا المشاركين متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من الإنجازات".

وختم "وطنكم فخور بكم وبإنجازكم".

وحقق الرباع العراقي فارس سعدون، الاثنين، الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال في بارالمبياد طوكيو.

وتمكن الرباع فارس سعدون، من احراز الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال بوزن +107 كغم في دورة الالعاب البارالمبية 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو".

يذكر ان الميدالية هي الثانية للعراق بعد الفضية التي احرزها بطل العاب القوى جراح نصار بفعالية رمي الثقل.

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