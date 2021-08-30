ذي قار تنظم

2021/08/30 | 23:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نظمت محافظة ذي قار، ماراثون أور الأول لسباق الدراجات الهوائية بالمحافظة في ذكرى تأسيس مدينة الناصرية.

وقال محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي في بيان تلقى "ألترا عراق"، إن "الماراثون الأول لسباق الدراجات الهوائية يأتي لدعم السياحة في مدينة أور الآثارية وذكرى تأسيس مدينة الناصرية".

وأشار إلى أن "هذا السباق يشترك فيه العشرات من لاعبي الدراجات الهوائية من داخل المحافظة".

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