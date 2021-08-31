اعدام ٦ عراقيين من قائمة تعدادها ٣٤٠ محكوماً في انتظار التنفيذ

2021/08/31 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش‭ ‬يدمر‭ ‬مفرزة‭ ‬كاميرا‭ ‬حرارية‭ ‬والعمليات‭ ‬تعتقل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬ الناصرية‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬كركوك‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ تم‭ ‬الإثنين‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬بحق‭ ‬ستة‭ ‬عراقيين،‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬دينوا‭ ‬ب،‮»‬الارهاب‮»‬،‭ ‬والثلاثة‭ ‬الآخرون‭ ‬بتهم‭ ‬جنائية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬رغم‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ […]

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