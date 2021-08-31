تسويق الموصل عبر الجامع والكنيسة

2021/08/31 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كلما‭ ‬جاء‭ ‬زائر‭ ‬اجنبي‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬جزئها‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن،‭ ‬رافقته‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬الى‭ ‬كنيسة‭ ‬مدمرة‭ ‬وجامع‭ ‬منسوف‭.‬هذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الاختصار‭ ‬الدعائي‭ ‬لجسامة‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بالموصل‭ ‬منذ‭ ‬تسببت‭ ‬الإدارات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬تسليمها‭ ‬للارهاب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قتال‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬نفّذه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬اجندة‭ ‬ممنهجة‭ ‬في‭ ‬محو‭ ‬المعالم‭ ‬الاثرية‭ ‬والحضارية‭ […]

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