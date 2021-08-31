2021/08/31 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البنتاغون:مطار كابول مهدد واتصالاتنا مع الحركة لمنع سوء التفاهم واشنطن- مرسي أبو طوق كابول -الزمان لا يزال التهديد لمطار كابول «حقيقيا» و»محددا»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي الإثنين عشية استكمال الانسحاب الأميركي من افغانستان.
وقال كيربي للصحافيين «لطالما كانت هذه العملية خطيرة، لكننا الآن في فترة […]
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وقال كيربي للصحافيين «لطالما كانت هذه العملية خطيرة، لكننا الآن في فترة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تهدد داعش بالقمع بعد الانسحاب الأمريكي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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