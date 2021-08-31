طالبان‭ ‬تهدد‭ ‬داعش‭ ‬بالقمع‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭  ‬‬

2021/08/31 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون‭:‬مطار‭ ‬كابول‭ ‬مهدد‭ ‬واتصالاتنا‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬لمنع‭ ‬سوء‭ ‬التفاهم‭ ‬ واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬كابول‭ -‬الزمان‭ ‬ لا‭ ‬يزال‭ ‬التهديد‭ ‬لمطار‭ ‬كابول‭ ‬‮«‬حقيقيا‮»‬‭ ‬و»محددا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الإثنين‭ ‬عشية‭ ‬استكمال‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬افغانستان‭.‬ وقال‭ ‬كيربي‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬خطيرة،‭ ‬لكننا‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ […]

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