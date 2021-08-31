الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....14 - محمد الحنفي

2021/08/31 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي وقوف الفساد الانتخابي وراء فساد المجالس الجماعية:.....110) ومعلوم، أن الفساد الانتخابي، هو الذي يقف وراء فساد المجالس الجماعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية؛ لأنه بدون انتشار الفساد الانتخابي، في أوساط الناخبين، الذين ينعدم فيهم الضمير الانتخابي، الذي يجب أن يكون حرا، ونزيها، لضمان حرية، ونزاهة الانتخابات.



إلا أن الأثرياء، الذين تتكدس عندهم الثروات الهائلة، التي تمكنهم من شراء ما لا يباع، ......





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