2021/08/31 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى عالجنا في مقالنا السابق ما اعتبرناه تحفظا على فكرة التقدم التاريخي السائر بصورة خطية إلى الأمام.



واليوم نواصل.



فما نظّن أن إنسان عصر الاستنارة العقلية أصبح هو أكثر رغبة وقدرة على العمل الجماعي المشترك، بروح الغيرية والإيثار، مع أخيه الإنسان، بل ربما يكون قد وقع العكس، و لو أحياناً ، وأحياناً كثيرة .



وما نظّن أن الإمبراطوريات الحديثة والمعاصرة والراهنة، وآخرها الإمبراطورية الأمريكية (الإمبريالية ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول مقولة -التقدم الإنساني- : مساهمة أوّليّة في البحث الفلسفي - محمد عبد الشفيع عيسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول مقولة -التقدم الإنساني- : مساهمة أوّليّة في البحث الفلسفي - محمد عبد الشفيع عيسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).