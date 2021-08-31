2021/08/31 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الاثنين، عن انتهاء المهام العسكرية في أفغانستان.

وأكدت البنتاغون، “انتهاء مهامنا العسكرية في أفغانستان بعد 20 عاما”.

وأضافت أن “كامل القوات الأميركية غادرت أفغانستان”، مشيرة الى “مغادرة آخر طائرة أميركية مطار كابل واكتمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان”.

التالي

منذ 26 دقيقة

مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً بشأن أفغانستان

منذ 46 دقيقة

المكسيك..



مصرع 5 عمال بناء بسقوط رافعة

منذ 4 ساعات

مجلس الأمن يمدد مهمة “اليونيفيل” في لبنان

منذ 4 ساعات

كوريا الجنوبية..



محكوم قيد الإقامة الجبرية يقتل امرأتين

منذ 5 ساعات

دولة عربية تضيف عقارا استخدمه ترامب في علاج مصابي كورونا

منذ 5 ساعات

مخاوف من كارثة في دولة عربية بسبب كورونا

منذ 6 ساعات

الإعصار “إيدا” يفقد عنفوانه وفيضانات متوقعة في لويزيانا

منذ 6 ساعات

مؤشرا البورصة الأمريكية يصعدان إلى أعلى مستوى على الإطلاق

منذ 7 ساعات

قتلى بانفجار في لبنان

منذ 8 ساعات

عون يحذر الجيش والأمن من زعزعة الإرهاب لاستقرار لبنان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون تعلن انتهاء المهام العسكرية في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون تعلن انتهاء المهام العسكرية في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).