مصرع 4 اشخاص بانفجار داخل معمل جنوبي بيروت

2021/08/31 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / لقي اربعة اشخاص بانفجار داخل معمل لسخانات المياه في محلة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية .وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ان : 4 اشخاص لقوا مصرعهم بانفجار داخل معمل في محلة عين السك في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية./انتهى3

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