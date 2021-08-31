الكاظمي:أُبارك للبطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون إنجازهما الوطني بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو

2021/08/31 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الانجاز الوطني للبطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو .وقال الكاظمي في تغريدة عبر " تويتر " أُبارك للبطلين العراقيين جراح نصار وفارس سعدون إنجازهما الوطني بالفوز في الدورة البارالمبية في طوكيو، متحدين الصعاب والظروف؛ للوصول إلى الهدف، وذلك هو جوهر العراقي " .وتابع :" أُحيي بقية أبطالنا المشاركين متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من الإنجازات , مضيفا وطنكم فخور بكم وبإنجازكم"./انتهى2

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