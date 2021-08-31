انفجار داخل مخيم للنازحين في زاخو

2021/08/31 | 00:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدى انفجار "غير معروفة أسبابه"، مساء الاثنين، إلى وقوع إصابات وانباء عن ضحايا في مخيم "قاديا" للنازحين في قضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتشير الأنباء الأولية الواردة من هناك إلى أن الانفجار وقع داخل المخيم.

ولم يتسنَّ لـ"ناس"، التأكد من مصادر رسمية حول صحة المعلومات الواردة عن تسجيل ضحايا جراء الانفجار، أو مسبباته، "حتى لحظة نشر الخبر".

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