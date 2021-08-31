2021/08/31 | 00:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد اللهيان: وزير خارجية السعودية اكد انتظار الرياض استقرار الحكومة الإيرانية لاستئناف التواصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللهيان: وزير خارجية السعودية اكد انتظار الرياض استقرار الحكومة الإيرانية لاستئناف التواصل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللهيان: وزير خارجية السعودية اكد انتظار الرياض استقرار الحكومة الإيرانية لاستئناف التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).