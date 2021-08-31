خيري منصور: ثورة فن المقالة الصحفية - نهاد ابو غوش

2021/08/31 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بقلم: نهاد أبو غوشكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، يلتقي عددا محدودا من الصحفيين ( وخاصة كتاب الأعمدة) بين فترة وأخرى، فيستمع إليهم ليحصل على تقدير عما يجري في بلاده من خارج القنوات الرسمية، وليُسمِعهم رأيه، وهذه طريقة لبقة لتوجيه الكتّاب ومن خلالهم الرأي العام، من دون إصدار أوامر وفرمانات صارخة.



اعتاد الملك حسين على سماع كلمات الولاء والتبجيل من الكتاب ومن غير الكتاب، لكنه ذا ......





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