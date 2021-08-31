البنتاغون يعلن انتهاء المهام العسكرية للجيش الأميركي في أفغانستان

2021/08/31 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون، انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان، بمغادرة آخر طائرة أميركية مساء الاثنين مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن بيوم واحد.

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