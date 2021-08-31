في أوّل مهرجان للتطوّع، لعنة النمرود تهزم الحرب وتبني جسوراً من السلام وتعززّ دور التطوّع

2021/08/31 | 00:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – جميل الجميل شباب غنّوا سوية، روّجوا للسلام سوية، عزفوا ألحان التنوّع سوية، ورقصوا على أنغام وأصوات الفرح سوية، هكذا استقبل دير مار بهنام وأخته سارة مئات الشباب من محافظة نينوى كي يجعلوا السلام ممكنا والتطوّع خطوة أوّلية لأعادة الحياة لمحافظة نينوى.إنطلق مهرجان “لنتطوّع معاً” الأول في ناحية النمرود – دير مار بهنام …

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