الكاظمي يوجِّه بالتحقيق في أسباب تأخر علاج طفلة مصابة بالعمى

2021/08/31 | 01:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأجهزة المختصة بالتحقيق في أسباب تأخر علاج طفلة مصابة بالعمى الولادي.

ووجه الكاظمي بـتحمل نفقات علاج الطفلة نرجس ثائر كاظم، من سكنة مدينة الصدر ببغداد؛ كونها تفتقد المعيل، فضلاً عن التوجيه بالتحقيق في أسباب تأخر علاجها، وفقاً لاحتياجها، وطبقاً لحقها في نيل الرعاية

الصحية.



يشار إلى أنَّ التوجيه جاء بعد استقبال رئيس الوزراء الطفلة واستماعه إلى شرح مفصل عن

حالتها الصحية.

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