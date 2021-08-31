استعادة 455 من عقارات الدولة المتجاوز عليها

2021/08/31 | 01:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طارق الاعرجي

كشفت دائرة عقارات الدولة عن استعادة 455 عقاراً تمَّ التجاوز عليها من مختلف الجهات بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري، مؤكدة إعدادها خطة لاستعادة جميع العقارات التابعة للدولة من المتجاوزين

عليها.

وقال مدير الدائرة حسن سلمان المكوطر لـ”الصباح”: إنَّ “دائرة التسجيل العقاري هي الجهة التي تتولى تسجيل عموم العقارات ومنها العقارات العائدة للدولة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الدائرة المذكورة لتتولى حصر العقارات العائدة لوزارة

المالية».

وأكد أنَّ “دائرة عقارات الدولة لم تكتفِ بهذا الحد، إذ بادرت إلى سلوك الطرق القضائية مدنياً وجزائياً بحق المتجاوزين مع فرض واستيفاء أجر المثل بحقهم، وقد تحققت من هذا الباب إيرادات مهمة للدولة إلى جانب فرض الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون بحقهم؛ ومنها إصدار قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر التي شملت مسؤولين كباراً وشخصيات عامة من منطلق المساواة في تطبيق القانون على

الجميع».

وأضاف أنَّ “الدائرة عازمة على استعادة جميع عقارات الدولة ودعم جانب الاستثمار والسيطرة عليها”، كاشفاً عن استرجاع (455) عقاراً تم التجاوز عليها من جهات مختلفة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (50س) والمكونة من هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري”.

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