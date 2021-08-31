القبض على «داعشي» تورَّط بإدخال عجلات مفخخة لمصفى بيجي

2021/08/31 | 01:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

أوقعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديَّة في وزارة الداخلية في قبضتها ارهابياً تبين بعد التحقيقات قيامه بادخال عجلات مفخخة يستقلها ارهابيون انتحاريون إلى مصفى بيجي عام 2014.

عملية الاطاحة بهذا الارهابي عدها وزير الداخلية عثمان الغانمي صفعة جديدة لعصابات داعش، داعيا إلى مواصلة العمليات الاستباقية لدحر الإرهاب والجريمة.



التحقيقات مع الارهابي كشفت عن أنه عمل تحت يد ما يسمى الامير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضا مع المفارز الارهابية في قضاء بيجي لاستهداف منتسبي الاجهزة الامنية.

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