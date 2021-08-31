خليل زاد: حربنا في أفغانستان انتهت

2021/08/31 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في سلسلة تغريدات، الاثنين، إن الشعب الأفغاني في "لحظة قرار" وإن حركة طالبان أمام "اختبار" إثبات أنها قادرة على قيادة البلاد

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