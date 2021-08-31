ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع رين لضم كامافينجا

2021/08/31 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد يتجه لضم لاعب فرنسي بعد الانسحاب من عملية التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي هذا الصيف.وقرر ريال مدريد المضي قدمًا من خلال بدء المناقشات مع باريس سان جيرمان من أجل كيليان مبابي، وهكذا قدم فلورنتينو بيريز عرضين، دون إقناع النادي الباريسي، مما دفع النادي الملكي إلى وضع حد للمفاوضات والانسحاب من الصفقة، على الرغم من عدم استبعاد حدوث تحول جديد في الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي.ووفقًا لمعلومات قناة ‘‘كنال بلس‘‘ الرياضية الفرنسية، فإن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع رين لضم إدواردو كامافينجا هذا الصيف، تبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان الرسمي.وأشارت صحيفة ‘‘لو باريزيان‘‘ الفرنسية إلى أن تكلفة انتقال كامافينجا من رين إلى ريال مدريد ستكلف خزينة النادي الملكي مبلغًا يتراوح ما بين 28-30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.وأكد الصحفي الموثوق بإذاعة ‘‘راديو ماركا‘‘ الإسبانية، خوسيه لويس سانشيز: ‘‘ريال مدريد في مفاوضات متقدمة للغاية مع كامافينجا، اللاعب الذي كان على رادار الفريق الملكي منذ موسمين ولم يرغب في تجديد عقده، باريس سان جيرمان كانوا يرغبون بالتعاقد معه أيضًا‘‘.

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