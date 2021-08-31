مسرح الشتات - سامي عبد الحميد

2021/08/31 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد نسمع بين الحين والآخر أن عراقياً مسرحياً أو عراقية مسرحية يعيشان خارج بلدهما يقدمان عرضاً مسرحياً يشارك فيه عراقيون آخرون أو ممثلون وفنيون من بلد المهجر فمرة سمعنا أن (روناك خليل شوقي) قدمت عرضاً مسرحياً في لندن ومرة أخرى سمعنا أن (فاضل الجاف) قدم أحدى حكايات ألف ليلة وليلة من السويد وأخيراً عرفنا أن (أحلام عرب) قدمت مسرحية شعبية في لندن وأن (نضال عبد فارس) قدم مسرحية جادة عن معاناة العراقيين في إ ......





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