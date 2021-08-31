بايدن: العالم سيحمل طالبان مسؤولية الالتزام بتعهداتهم

2021/08/31 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان أن الولايات المتحدة أنهت وجودها العسكري في أفغانستان المستمر "منذ 20 عاما"، وأكد أنه استشار كبار القادة العسكريين في مسألة الالتزام بموعد الانسحاب، مؤكدا أن العالم سيحمل طالبان مسؤولية الالتزام بتعهداتها فيما يخص السماح بمرور من يود بالمغادرة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

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