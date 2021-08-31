2021/08/31 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الاثنين، منع الطائرات المدنية الأميركية من التحليق في أجواء أفغانستان ما لم تحصل على تصريح مسبق، في وقت أكد فيه البنتاغون أن القوات الأميركية تركت في المطار المعدات اللازمة لتشغيله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إتمام انسحاب الجيش الأميركي.. قرار بمنع الطيران في أجواء أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إتمام انسحاب الجيش الأميركي.. قرار بمنع الطيران في أجواء أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).