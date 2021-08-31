بلينكن: عمل الولايات المتحدة في أفغانستان لم ينته بمغادرة قواتها

2021/08/31 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعليق عمل البعثة الأميركية أفغانستان بعد إنهاء الوجود الأميركي من أفغانستان رسميا، ونقله إلى الدوحة، لكنه قال إن عمل الولايات المتحدة هناك لم ينته بعد الانسحاب، وقال إن واشنطن ستعمل مع حركة طالبان إذا أوفت بتعهداتها

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