"هددوني بالقتل".. الشرطة المصرية تنجح في تحرير الطفل المختطف

2021/08/31 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، تحرير طفل بعد يوم من تداول فيديو لواقعة اختطافه أمام والدته من أمام أحد محلات البقالة في دلتا النيل في مصر.

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