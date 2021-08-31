انسحاب آخر جندي أمريكي من افغانستان وطالبان تحتفل وتدخل مطار كابول

2021/08/31 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفالات في كابول بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان فجر 31 آب/أغسطس 2021.© ا ف ب/ا ف ب – كابول (أ ف ب) – أعلن البنتاغون خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان ليل الإثنين، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرّت 20 سنة وسيطرت في نهايتها حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة على البلاد مجدّداً.وفي حين كان […]

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