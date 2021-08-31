أوستن بعد إنهاء الانسحاب من أفغانستان: سندافع عن مواطنينا من أي تهديد إرهابي

2021/08/31 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعمل جاهدة للدفاع عن مواطنيها ضد التهديدات الإرهابية من أي مكان في العالم، بعد انتهاء عملية الانسحاب من أفغانستان وإجلاء عشرات الآلاف.

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