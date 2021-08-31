2021/08/31 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت الولايات المتحدة رسميا من أفغانستان في الموعد المقرر، وبقيت تساؤلات حول مصير مطار كابل، والعلاقات بين واشنطن وطالبان، وكيفية التعامل مع التهديدات الإرهابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار كابل والعلاقة مع طالبان.. ماذا بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار كابل والعلاقة مع طالبان.. ماذا بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).