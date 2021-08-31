صورة وتعليق من البنتاغون على انسحاب آخر عنصر بالقوات الأمريكية من أفغانستان

2021/08/31 | 06:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" صورة لانسحاب آخر عنصر بالقوات الأمريكية من أفغانستان، فجر الـ31 من أغسطس/ آب الجاري.

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