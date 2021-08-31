"بصيص من الأمل".. صحيفة: تعثر مفاوضات ريال مدريد مع سان جرمان بشأن مبابي

2021/08/31 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن ريال مدريد ومشجعيه، بدأ يخيب أملهم في ضم اللاعب الفرنسي الموهوب، كيليان مبابي، إلى صفوف النادي الملكي، مع قرب إغلاق باب الانتقالات الصيفية منتصف ليل الثلاثاء.

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