نساء أفغانستان بين الاحتلال وطالبان - سيد صديق

2021/08/31 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق منذ سقوط العاصمة كابول في يد حركة طالبان، مع انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها، أُثيرَت الكثير من النقاشات حول أفغانستان، وبالأخص حول المستقبل الذي ينتظر النساء الأفغانيات في ظلِّ حكم طالبان.



ومن المُتوقَّع أن تستأنف سلطة طالبان أشكال الاضطهاد والقمع الذي كانت تمارسه على النساء أثناء فترة حكمها من 1996 إلى 2001.إحدى المشكلات الرئيسية في الكثير من النقاشات الجارية هي أنها تدور حول ما فعل ......





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