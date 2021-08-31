طالبان تعود من جديد ...!! إفغانستان بين الفوضى والإرهاب - صبحي مبارك مال الله

2021/08/31 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله عانى الشعب الأفغاني منذُ فترة طويلة من الحروب الأهلية الدموية والإنقسامات والأزمات المستمرة بسبب الصراع الدائر بين المكونات السياسية والدينية والإجتماعية ، ولم يتوقف ذلك وإنما الإستمرار في تدهور مقومات الدولة وشروط بقائها.



وفقدت الدولة هيبتها من خلال تراجع الإ ستقرار وفقدان الأمن وإنتشار الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة.



وعجز السياسيين عن تقديم مشاريع وطنية تعمل على وحدة الشعب وتقلص فجوة الخلافات .



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