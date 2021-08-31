بعد تداول قضية خطف طفل في مصر.. الداخلية ترد وتكشف تفاصيل

2021/08/31 | 07:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات حول قضية خطف طفل في منطقة الغربية في مصر الأمر الذي أثار تفاعلا ردت عليه وزارة الداخلية المصرية.

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