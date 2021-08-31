السعودية.. القبض على المشاركين في فيديو الهروب من محطة الوقود

2021/08/31 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تداول فيه مستخدمو موقع "تويتر" في السعودية، فيديو يوثق واقعة هروب قائد مركبة من إحدى المحطات دون دفع قيمة الوقود، أعلنت شرطة الرياض عن إلقاء القبض على المشاركين في الواقعة، بينهم المصور الذي قام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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