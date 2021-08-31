"نهر الألوان الخمسة"..الطبيعة تكشف عن جمالها المذهل في كولومبيا

2021/08/31 | 07:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا قمت بزيارة نهر "كانيو كريستيلز" في الوقت المناسب، فستشهد أحد أمجاد تتويج الطبيعة الأم، ويُعد النهر، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم "قوس القزح السائل"، أحد أروع العجائب الطبيعية في أمريكا الجنوبية

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