منظمات مدنية أميركية تستعد لإعادة توطين اللاجئين الأفغان

2021/08/31 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت عمليات الإجلاء من أفغانستان إلى الولايات المتحدة ضغطا على الإدارات والوكالات الأميركية المختصة باستقبال اللاجئين، نظرا للأعداد الكبيرة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فيما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ذلك بـ"أكبر عملية إجلاء في التاريخ".

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