محافظ ميسان يناقش مع هيئة المستشارين بمجلس الوزراء عددا من الملفات التي تخص المحافظة

2021/08/31 | 07:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / اعلن محافظ ميسان " علي دواي لازم " انه ناقش مع هيئة المستشارين بمجلس الوزراء عددا من الملفات التي تخص المحافظة. وذكر المحافظ انه " ناقش الهيئة ، الملفات المهمة التي تخص المحافظة ابرزها الامني والتحديات التي تواجه الأجهزة الامنية في فرض الأمن ، والمشاريع الوزارية المتلكئة ، ونقل الصلاحيات ومعالجة التداخلات الموجودة فيها والتي أدت إلى حصول عرقلة في عمل الدوائر .واضاف ، انه ناقش ايضا ملفات" الإستثمار ، ومطار ميسان الدولي ، والتعيينات من الخريجين الاوائل والاحتياط بتربية ميسان وتعيينات مديرية العمل والشؤون الاجتماعية .واكد بانه طالب، بسرعة صرف تخصيصات المحافظة لغرض إنجاز المشاريع الخدمية المستمرة وإدراج مشاريع جديدة لقرب انتهاء السنة المالية فضلا عن مناقشة الواقع الزراعي وقطاعات الصناعي ، والصحي ، والكهرباء ./انتهى

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