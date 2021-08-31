حريق يلتهم عددا من المحال التجارية جنوب الحلة

2021/08/31 | 07:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/التهم حريق عددا من المحال التجارية في ناحية القاسم جنوب الحلة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء من دون إصابات.وقال مصدر في شرطة بابل" أن حريقا اندلع في أحد المحال التجارية بالقرب من مرقد الامام القاسم بن موسى بن جعفر عليهما السلام في ناحية القاسم جنوب الحلة وامتد إلى المحال التجارية المجاورة قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من اخماده.واضاف أن الحريق تسبب بالحاق اضرار بعدد من المحال المختصة ببيع الملابس والمواد المنزلية والغذائية من دون إصابات مشيرا الى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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